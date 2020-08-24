شاهد.. هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة تظهر رسميًا

اختبرت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية السيارة الجديدة هيونداي باليسيد hyundai palisade الفيس ليفت في كوريا الجنوبية وسط حرص شديد علي تمويه السيارة

وتأتي السيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade بتصميم جديد كليًا من حيث الشبك الامامي والإكصدامات والفوانيس الأمامية والخلفية مع وضوح الأضواء الليد النهارية أسفل المصد الأمامي.





وتأتي السيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade بمحركن V6 بنزين سعة 3500 سي سي بقوة 277 حصانًا و3800 سي سي بقوة 295 حصانا ومتاحة أيضًا بمحرك ديزل 2200 سي سي ينتج 200 حصان.





وجاءت السيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade بتمويه شديد لدرجة جعلت من الصعب جدًا رؤية التغييرات التي حدثت علي التصميم الخارجي للسيارة، ولكن توجد مواقع اخري سربت صور محتمل ان تكون فعلا هي هيونداي باليسيد 2021 hyundai palisade .



