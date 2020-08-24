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رياضة

الأهلي عن وليد سليمان: غير قابل للكسر.. جمهوره ده حماه

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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منار نور
دعم النادي الأهلي الحاوي وليد سليمان بعد تداخله مع عبد الشافي لاعب نادي الزمالك  فى المباراة الأخيرة بين قطبى الكرة المصرية فى الدوري المصري. 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي صورة لـ وليد سليمان عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "غير قابل للكسر .. جمهوره ده حماه". 

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، وقرر مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وآخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك.

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