مباحثات عسكرية بين السودان والولايات المتحدة

بحث الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات "الدعم السريع" السودانية، مع الملحق العسكري الأمريكي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم المقدم جيكوب دي، التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها لاسيما مع قوات الدعم السريع، التي تتولى مهام مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.









وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان لها اليوم، أن دقلو قدم للملحق العسكري الأمريكي شرحا وافيا حول جهود قوات الدعم السريع في بسط الأمن في ربوع السودان، من خلال انحيازها لثورة الشعب السوداني، علاوة على جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى نشاط القوات في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي خاصة في مناطق النزاعات.









وأكد استعداد قوات الدعم السريع التام للتعاون مع الجانب الأمريكي في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين.







