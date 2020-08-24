محمد اليماني ينصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي.. فيديو

وجه محمد اليماني لاعب المنتخب الأولمبي السابق رسالة إلى مروان محسن مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد الهجوم عليه، عقب مباراة القمة 120 التي فاز فيها الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال اليماني، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي ليس بشكل نهائي كما يطالب البعض، وإنما على سبيل الإعارة لأي فريق آخر".
وأضاف لاعب الزمالك السابق: "مروان محسن يجب أن يخرج على سبيل الإعارة، نظرا لحالة عدم التوفيق التي تلازمه دائما في المباريات الأخيرة، ومن الأفضل استعادة اللاعب لمستواه مع فريق آخر ثم العودة لصفوف القلعة الحمراء مرة أخرى".