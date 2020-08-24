في أول أيام إعادة فتحها... إقبال متوسط على حديقة الحيوان في الإسكندرية .. شاهد

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية اليوم الاثنين إقبالا متوسطا من الزوار في أول أيام العمل بعد فتح الحديقة، التي تم إغلاقها في ١٧ مارس الماضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسط التزام من الرواد بجميع الإجراءات الاحترازية.













وقالت الدكتورة نبيلة عزيز، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الحديقة زارها حوالي ٥٢٠ شخصا من روادها في أول أيام العمل بها منذ إغلاقها في مارس الماضي، من إجمالي حوالي ٢٥٠٠ تذكرة تم طرحها، وهي نصف سعة الحديقة، مشيرة الي ان الإقبال يعتبر مقبولا بعد شهور من الإغلاق.













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وأضافت أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وفرت ٣ كواشف حرارة على باب الدخول بالإضافة إلي تعليق الارشادات الخاصة بالتباعد والإجراءات الاحترازية، وتم منع أي زائر لا يرتدي الكمامة من الدخول.













وأكدت أن الحديقة تم تعقيمها قبل استقبال الرواد، وسيتم تطهيرها يوميا قبل دخول الجمهور، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على حياة الرواد.