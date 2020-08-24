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توك شو

بعض عرض «صدى البلد» لـ قصتها.. بائعة التين الشوكي: البيع إحلو وبقيت معروفة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:17 م
بائعة التين الشوكي
بائعة التين الشوكي
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هاني حسين
قالت هبة عبد الحميد، بائعة التين الشوكي، إنها من محافظة الزقازيق، ومقيمة في مدينة الشروق.

وأضافت هبة عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلةً "فكرت في تكوين مشروع خاص بي؛ لتوفير دخل خاص، فقررت العمل على عربة تين شوكي".

وتابعت بائعة التين الشوكي، "أتحمل مصاعب العمل في بيع التين الشوكي؛ من أجل توفير الدخل".

وأكد أنها "لم تكن تبيع التين الشوكي بشكل كبير، ولكن بعد معرفة قصتي عبر السوشيال ميديا بدأ الإقبال يزيد".

ولفتت إلى أنها "تعمل منذ الصباح بعربة التين الشوكي ثم تعمل بعد العصر في عيادة من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً".

وكان موقع "صدى البلد"، عرض قصة الطالبة هبة عبد الحميد، بائعة التين الشوكي.

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