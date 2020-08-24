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توك شو

بعد نشر قصتها بـ صدى البلد.. بائعة التين الشوكي تغني على الهواء.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:23 م
هبة عبد الحميد
هبة عبد الحميد
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هاني حسين
طلبت الإعلامية عزة مصطفى، من الطالبة هبة عبد الحميد  بائعة التين الشوكي، الغناء على الهواء.

وقامت هبة عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، بغناء أغنية بصوتها العذب.

وأضافت هبة عبد العزيز: "فكرت في تكوين مشروع خاص لتوفير دخل خاص بي وقررت العمل على عربة تين شوكي".

وأكملت هبة عبد الحميد: "لم أكن أبيع تين شوكي بشكل كبير ولكن بعد معرفة قصتي عبر السوشيال ميديا بدأ الإقبال للشراء مني".

ولفتت هبة عبد الحميد: "بنزل الصبح بعربة التين الشوكي ثم أعمل بعد العصر في عيادة من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء".

وكان موقع "صدى البلد" الإخباري، عرض قصة الطالبة هبة عبد الحميد  بائعة التين الشوكي.
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