إصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك بالزقازيق

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية،والعلاج اللازم وجاري إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق، وتحرير محضر بالواقعة.





فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب توك توك أمام كوبرى جامعة الزقازيق وإصابة شخصين بكدمات وكسور.





تم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.