ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"

حصل صدى البلد علي صور حفل التكريم الذي أقامه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، للعاملين بوحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة ، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الوحدة منذ إنشائها في سبتمبر 2019، وحتى يونيو ٢٠٢٠ ، بعد تحقيق الهدف المنشود من إنشائها ، حيث استطاعت الوحدة تحصيل مبلغ 250 مليون جنية في عامها الأول .





حضر حفل التكريم المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة ، وعدد من المستشارين أعضاء الوحدة وهم المستشار احمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الوحدة ، وكلً من المستشارين محمد صلاح الدين قناوى ، وأسامة صلاح الدين جروانى نائبى رئيس مجلس الدولة ، ووائل فرحات عبد العظيم وكيل مجلس الدولة ، ومحمد سليمان سارى ، النائب بمجلس الدولة .



