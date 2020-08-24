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حوادث

ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:57 م
تكريم رئيس مجلس الدولة
تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين بوحدة المطالبة وتحصيل الحقوق
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كتب محمد زهير
حصل صدى البلد علي صور حفل التكريم الذي أقامه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، للعاملين بوحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة ، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الوحدة منذ إنشائها في سبتمبر 2019، وحتى يونيو ٢٠٢٠ ، بعد تحقيق الهدف المنشود من إنشائها ، حيث استطاعت الوحدة تحصيل مبلغ 250 مليون جنية في عامها الأول . 

حضر حفل التكريم المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة ، وعدد من المستشارين أعضاء الوحدة وهم المستشار احمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الوحدة ، وكلً من المستشارين محمد صلاح الدين قناوى ، وأسامة صلاح الدين جروانى نائبى رئيس مجلس الدولة ، ووائل فرحات عبد العظيم وكيل مجلس الدولة ، ومحمد سليمان سارى ، النائب بمجلس الدولة .

يذكر أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، أصدر قرارًا في سبتمبر الماضي ، بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة ، وتختص بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة المختلفة علي مستوى الجمهورية ، فضلًا عن اختصاصها بمتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها . 
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
ننشر صور حفل تكريم رئيس مجلس الدولة للعاملين "بوحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة"
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