بعد قرار النيابة العامة بضبط المتهمين.. حكاية اغتصاب فتاة فيرمونت قبل 6 سنوات

داخل « فندق فيرمونت نايل سيتي » بالقاهرة، وفجأة حدث ما لم تكن تتوقعه، إذ قام بعض الأشخاص بالتعدي عليها جنسيًا. قبل 6 سنوات من الآن كانت إحدي الفتيات تجلس بصحبة بعض أصدقائها،





ومنذ ذلك الوقت لم تتحدث الفتاة عن الواقعة، ولكن منذ عده أسابيع تقدمت الفتاة بشكوي إلى المجلس القومي للمرأة حول الواقعة، وقام المجلس على الفور بمخاطبة النيابة العامة ، بخطاب، بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020، متضمنًا شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.









وعلى الفور أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق والتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.





وعقب تحقيقات النيابة العامة أمرت بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بـ فندق فيرمونت عام ٢٠١٤.





كما أمرت النيابة العامة بوضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.





وكان ذلك بعد أن أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.





وفي السياق ذاته أصدرت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي، بيانه أكدت إنها على دراية وتتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمى المناسبات والحفلات عام 2014.





وأشارت إدارة الفندق إلى أنها تواصلت على الفور عبر فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم .





وأوضحت أن من أهم أولوياتها دائما سلامة وأمن ضيوفها وزملائها مؤكدة أن فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء ملتزمون بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة فى حالة فتح تحقيق رسمي .



