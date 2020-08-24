العثور على قرود هندية عمرها 2000 عام في ميناء مصري قديم

تم اكتشاف هياكل عظمية لقرود في مقبرة للحيوانات، بالقرب من ميناء برنيس الواقع على البحر الأحمر، ويعتقد الخبراء أنها كانت حيوانات أليفة يرجع عمرها إلى قبل 2000 عام.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم استخدام الميناء من قبل كل من الرومان والمصريين الذين استوردوا الحيوانات من الهند، حيث كشفت عمليات المسح ثلاثية الأبعاد وعمليات مقارنة العظام، أن الحيوانات كانت من نفس الأنواع التي تعيش في الدول الآسيوية.





وعثر الفريق على عدد من الهياكل العظمية مرتبة كأطفال نائمين، ومزينة بلفائف ومدفونة بالقرب من قطط محنطة، والعديد من الهياكل العظمية كانت لقرود أصغر سنا، ويقول الخبراء إنها ماتت نتيجة عدم قدرتها على التكيف في منازلها الجديدة أو نقص الغذاء.





ونشرت نتائج البحث والدراسة في مجلة (فيرست نيوز) وعملت الأبحاث في هذاالموقع الأثري لأكثر من 10 أعوام وخلال هذا الوقت اكتشفوا حصون ضخمة وجدران دفاعية ومجمع ضخم تحت الأرض، وتم العثور أيضا على مقبرة الحيوانات وغيرها من القطع لاأثرية القديمة من قبل فريق من مركز آثار البحر الأبيض المتوسط من جامعة وارسو بالتعاون مع باحثين في جامعة ديلاوير.





وعندما تم سحب عينات من بقايا القرد لأول مرة من الميناء البحري القديم في مصر، اعتقد الخبراء أنهم ينتمون إلى نوع محلي، ومع ذلك اتضح أن الحيوانات قادمة من الهند وذلك بعد إجراء عدد من الاختبارات باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد ومقارنات العظام.





وقالت البروفيسور مارتا أوسيبينسكا، عالمة آثار الحيوان من الأكاديمية البولندية للعلوم أنها تعتقد ان الرومان الذين عاشوا في برنيس البعيدة أرادا التسلية وقضاء وقت ممتع برفقة حيوانات مختلفة وكان من بينهم القرود، وترجح أنها كانت حيوانات أليفة منزلية بسبب طريقة دفنها.





ودفنت القرود والحيوانات بواسطة شخص، وكانت الجثث مغطاة بقطعة قماش من الصوف واثنتان أخريان كان بها لائ موضوعة فوق رؤوسهم، كما دفن بالقرب منهم خنزير صغير و3 قطط محنطة.



