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بعد إقرار التجارب السريرية.. لجنة الصحة: حصول مصر على الأمصال أصبح سهلا.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:32 م
قانون التجارب السريرية
قانون التجارب السريرية
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اسراء صبري
قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التجارب السريرية يهدف إلي تنظيم حركة الأبحاث السريرية، متابعا: القانون انتهت منه لجنة الصحة وقامت وأحالته إلي رئيس الجمهورية ولكن كان هناك بعض الاعتراضات الموضوعية، وبناء على هذا تم إعادته إلي المجلس وأحيل إلي لجنة خاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" ، أن اللجنة كانت برئاسة وكيل المجلس، اللجنة وقامت بعقد عده جلسات بحضور كلا من وزير الصحة والتعليم العالي وتم التواصل للنصوص المعترض عليها.

وأوضح أنه بعد الموافقة على القانون أصبح من حق مصر أن تشارك في التجارب السريرية المشتركة ومتعددة الجنسيات والمراكز، معقبا: بعد إقرار القانون أصبح حصول مصر على الأمصال أمر سهل.

وتابع : هناك لجنة مؤسسية لمتابعة أخلاقيات البحث وهناك أيضا مجلس اعلي لتنظيم البحوث السريرية، مشددا على أن مصر ستصبح مركز هام جدا في تصنيع اللقاحات والأمصال.
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