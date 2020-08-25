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فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تهذيب حواجب المرأة.. فوائد البريد وهل يجوز الانتفاع منها؟.. والإفتاء: من مات بالسرطان صابرا محتسبا يصل إلى مرتبة الشهداء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:01 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
فتاوى تشغل الأذهان
نذرت منذ 30 عاما شراء سجادة سنويا للمسجد ولم أفِ فما هي الكفارة؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: من مات بالسرطان صابرا محتسبا يصل إلى مرتبة الشهداء
حكم تهذيب حواجب المرأة.. أمين الإفتاء يوضح
حكم فوائد البريد وهل يجوز الانتفاع منها.. دار الإفتاء تجيب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "نذرت منذ 30 عامًا أن أشتري كل عام سجادة للمسجد ولم ألتزم.. فما هي الكفارة؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسلم إذا نذر نذرا لله وفعله والتزم به يثاب عليه، أما إذا لم يستطع الوفاء به، فعليه أن يكفر عنه كفارة اليمين.

وأشار إلى أن كفارة اليمين، هي إطعام عشرة مساكين بحد أدنى عشرة جنيه للفرد، وإذا لم يستطع إخراج الكفارة، فعليه صيام ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا مات الإنسان فإن روحه تصعد إلى السماء حتى ترى مكانها في النعيم أو في غيره، ثم بعد ذلك تعود إلى قبرها إلى أن تقوم الساعة.

وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الإنسان إذا مات ودفن فإنه يحاسب وقبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.

وأشار إلى أن من مات بمرض السرطان ويكون محتسبا صابرا فإنه يصل إلى درجة الشهيد، فحينما سأل النبي أصحابه: ماذا تعدون الشهيد فيكم قالوا، من مات في سبيل الله، فقال النبي: إذا شهداء أمتي قليل، ولكن الغرقى والحرقى شهداء، والمبطون شهيد".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تهذيب حواجب المرأة المتزوجة وتشقيرهما، يجوز إن كان بغرض التزين للزوج وبإذنه.

وأضاف وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع يوتيوب، مضمونها (هل تنظيف الحواجب حرام؟)، أن تنظيف الحواجب ليس حرامًا إنما ينهى غير المتزوجة عن أن تزيل من أصل شعر الحاجبين وهو النمص إلا أنه يجوز لها أن تزيل الزائد من شعر الحاجبين، أما المتزوجة فيجوز لها أن تفعل الأمرين ولكن بإذن الزوج.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله في البريد حلال ولا شيء فيه. 

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل وضع الأموال فى البريد حلال أم حرام، وما  حكم فوائد البوسطة؟»، أن وضع الأموال في البريد حلال وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج في ذلك. 

وأشار الى أن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، وأخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء في ذلك. 

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