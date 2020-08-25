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سبب غيابه عن الساحة..زكى فطين: حصرونى فى دور رجل الأعمال الفاسد..وأنا زهقت من القصة دى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:00 ص
الفنان زكي فطين عبدالوهاب
الفنان زكي فطين عبدالوهاب
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حمزة شعيب
قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب، إنه منذ تعرضه للأزمة الصحية منذ عامين وهو يشعر بالتجاهل من قبل صناع الأعمال الفنية، وتابع:" حصرونى فى دور رجل الأعمال الفاسد..وأنا زهقت من القصة دى".

وأضاف "عبد الوهاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا التجاهل ليس قاصرًا عليه فقط بل على شخصيات كثيرة غيره، وتابع:"مش أنا لوحدى لا فيه ناس كتير زى كدا..ومعنديش سبب أقدر أقوله".

ولفت الفنان زكى فطين، إلى أن لجأ بسبب عدم وجود أعمال فنية معروضة عليه، إلى عمل برنامج "كوميدى"، عبر الإنترنت حتى يستطيع العيش، وتابع:"فى النهاية أنا عاوز أعيش ..والحمد الله أدينا بنخبط..خاصة وأنا متربتش على الشلالية".
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