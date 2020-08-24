قصة أنشودة طلع البدر علينا وهل رددها الأنصار للنبي؟.. معلومات لا تعرفها

طلع البدر علينا .. من أشهر الأناشيد التي يحفظها الكبار والصغار فيما يتعلق بالهجرة النبوية المباركة، فهل لهذا النشيد أصل صحيح؟ وما وجه اختلاف العلماء في نشيد طلع البدر علينا؟.
اختلف العلماء في التوقيت الذي قيل فيه هذه الأنشودة،ويعتقد أن أنشودة طلع البدر علينا كانت عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تبوك، كما قال الحافظ بن حجر، لكن الرواية الأكثر شيوعًا كما قال الإمام البيهقي إنها حدثت عند استكمال النبي -صلى الله عليه وسلم- الهجرة قادمًا من مكة.
وذكر كثير من المؤرخين أن ثنية الوداع -مكان مرتفع- كانت من جهة مكة وليس المدينة، وأنها قد تكون هناك ثنية أخرى من جهة الشام بالاسم نفسه، كما ذكر آخرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين دخل المدينة مر بدور الأنصار، حتى مر ببني ساعدة، ودارهم شامي المدينة قرب ثنية الوداع، فلم يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية حتى أتى منزله بها.
وورد حديث عن طلع البدر علينا ولكن ضعفه العلماء، وهو ما روى عبيد الله بن محمد بن عائشة رحمه الله (228هـ) قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: طلع البدر علينا .. من ثنيات الوداع.. وجب الشكر علينا .. ما دعا لله داع» رواه أبو الحسن الخلعي في "الفوائد" (2/59)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (رقم/752، 2019)، وهذا إسناد ضعيف.
وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن محمَّد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد: «أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك».
قال الحافظ ابن حجر: "فأنكر الداودي هذا وتبعه ابن القيم وقال: ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك، بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب، قال: إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة، والثنية ما ارتفع من الأرض. وقيل: الطريق في الجبل. قلت: لا يمنع كونها جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتها، وهذا واضع كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى، وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة.