قصة أنشودة طلع البدر علينا وهل رددها الأنصار للنبي؟.. معلومات لا تعرفها

ويعتقد أن أنشودة

علينا كانت عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تبوك، كما قال الحافظ بن حجر، لكن الرواية الأكثر شيوعًا كما قال الإمام البيهقي إنها حدثت عند استكمال النبي -صلى الله عليه وسلم- الهجرة قادمًا من مكة.

اختلف العلماء في التوقيت الذي قيل فيه هذه الأنشودة،