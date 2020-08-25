بينهم طفلة.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

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ووجه الدكتور حسن درويش ، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الاسماعيلية ، بالدفع بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفي الجامعي.





وقالت مصادر طبية، إنه تم نقل المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي الاسعافات اللازمة، وهم "نورا احمد محمد ٨ سنوات، عبد المقصود سليمان، وأحمد محمد صابر، وليد رجب مهران، سناء سليمان مرسي، ايمان محمد احمد رجب، رجب فرج الله محمد، سناء احمد محمد"، وهو مصابين بكسور وجروح وكدمات.





وحرر محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة والتي أوفدت فريقا لمعاينة مكان الحادث أمام على الطريق المشار إليه باتجاه القاهرة.

أصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم سيارة بيجوبعمود إنارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.