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أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا و500 وفاة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 3 ملايينو622 و861 إصابة. 

فيما سجلت الصحة البرازيلية 500 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الوفيات 115 ألف و309 حالة وفاة. 

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تلفزيون شهيرة في بلاده، في مواجهة جديدة بعد تحميلها إياه مسئولية كبيرة عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بكوفيد-19، متهما إياها بـ"الجبن".

واتهم بولسونارو محطة "تي في جلوبو" بالتعاطي مع خبر بلوغ حصيلة الوفيات 100 ألف وكأنه "نهائي كأس العالم"، وجاء في تغريدة له أن المحطة "جبانة ولا تحترم الموتى"

ومع تفشي كورونا في البرازيل قبل أشهر قلل بولسونارو من خطورة الأمر، واعتبر الفيروس "إنفلونزا خفيفة" مشككا في دواعي أوامر الإغلاق التي اتّخذها حكام ولايات برازيلية عدة، ومشددا على أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوات يمكن أن تكون "أكثر فتكا من الفيروس.
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