رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، عن اقتراح بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 28 عضوا بينهم 7 سيدات.





وتعهد المشيشي، في تصريحات صحفية، أن تعمل حكومته بشكل مستقل، مؤكدا أنها ستكون في تفاعل مع المواطن التونسي.





وأضاف: "سنسعى للتفاعل والتعاون مع الأحزاب والفاعلين السياسيين".





وتقدم رئيس الحكومة التونسية بتشكيل الحكومة الجديد إلى الرئيس قيس سعيد.





وأقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بتونس إلياس الفخفاخ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "شوقي الطبيب" من منصبه، وفق ماذكرت وسائل إعلام تونسية.