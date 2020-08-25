AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، عن اقتراح بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 28 عضوا بينهم 7 سيدات. 

وتعهد المشيشي، في تصريحات صحفية، أن تعمل حكومته بشكل مستقل، مؤكدا أنها ستكون في تفاعل مع المواطن التونسي. 

وأضاف: "سنسعى للتفاعل والتعاون مع الأحزاب والفاعلين السياسيين". 

وتقدم رئيس الحكومة التونسية بتشكيل الحكومة الجديد إلى الرئيس قيس سعيد. 

وأقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بتونس إلياس الفخفاخ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "شوقي الطبيب" من منصبه، وفق ماذكرت  وسائل إعلام تونسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

أول تعليق من رئيس الحكومة التونسية عقب التقدم باستقالته

الديمقراطي التونسي يتهم حركة النهضة بجر البلاد إلى الحرب الليبية

وزير الداخلية وخبير في مكافحة الفساد.. من هو هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس؟

محلل: لهذه الأسباب اختار قيس سعيد "المشيشي" لتشكيل الحكومة التونسية

تونس تواجه تحديا جديدا.. النهضة الإخوانية تعارض تشكيل حكومة مستقلة والمشيشي يقف لها بالمرصاد

ترشيحاتنا

لمرضى الزهايمر.. احذروا تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية

الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور

ميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

ميدو: صالح جمعة قدم كفنه في الأهلي.. وأزارو لازم يرجع

اليونان تعلن اتخاذ قرار يعزلها بريًا عن تركيا

النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت

AdvertisementS

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

لأول مرة .. محافظة قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

تخفيض في تذاكر المترو .. كامل الوزير يزف بشرى للصعايدة المستخدمين لـ محطة بشتيل

قتلها وقطعها حتت ووزعها.. نيابة جنوب الجيزة تحقق في تخلص محام من ابنته بعد سنة ونصف

لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ ردا على منتقدي الأهلي

البرلمان يمنح وزير التعليم العالي حق تغيير نظام الدراسة والامتحانات

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

العثور على قرود هندية عمرها 2000 عام في ميناء مصري قديم

أول تعليق من الأزهر الشريف بعد سحب قانون تنظيم دار الإفتاء

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص غذائي ونزول الجيش إلى الشوارع.. بريطانيا في مواجهة تحديات خطيرة نتيجة البريكست وكورونا

بفستان منفوش.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ابنة رجاء الجداوي تنشر صور زيارة بوسي شلبي لـ قبر والدتها.. شاهد