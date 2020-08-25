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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل كيكة الجزر.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:39 ص
كيكة الجزر
كيكة الجزر
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هاجر هانئ
كيكة الجزر من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير  من الأشخاص تناولها؛ مما يدفع البعض إلى شرائها دائما من محلات الحلويات، لذا قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل كيكة الجزر.

مقادير كيكة الجزر"

للكيك

1 و نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا
1 و ربع ملعقة صغيرة بيكينج باودر 
2 ملعقة صغيرة قرفة 
ملح 
2 كوب سكر 
4 بيضات
كوب زيت
ملعقة صغيرة فانيليا 
2 كوب جزر مبشور 
ثلاثة أرباع كوب بيكان مفروم 
ثلاثة أرباع كوب جوزهند مبشور 
علبة أناناس كومبوت مفروم ومصفَّى

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- لكريمة الجبنة

كوب زبدة
450 جرام جبنة كريمي
2 ملعقة صغيرة فانيليا
ملح 
6 كوب سكر بودرة 

-للزينة

عين جمل مجروش 

طريقة تحضير كيكة الجزر

-يخلط نصف كمية الدقيق مع البيكينج صودا والبيكينج باودر والقرفة والملح

-يضاف الجزر والبيكان

-يخلطوا في العجان مع السكر مع البيض والزيت والفانيليا حتى تمام التجانس

- ثم يضاف باقي كمية الدقيق ويخلطوا جيدا

- ويوضع الخليط في صينية كيك مبطنة لمدة 35 دقيقة

لكريمة الجبنة

- تضرب الزبدة جيدا في العجان

- ثم تضاف الكريمة ويخلطوا جيدا

- ثم يضاف الفانيليا والسكر البودرة ويخلطوا جيدا

-وتحفظ في الثلاجة

-تقدم الكيكة مع كريمة الجبنة وتزين بعين الجمل


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