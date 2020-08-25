أحلى من المحلات.. طريقة عمل كيكة الجزر.. فيديو

كيكة الجزر

من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها؛ مما يدفع البعض

شرائها دائما من محلات الحلويات، لذا قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ

طريقة عمل كيكة الجزر

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