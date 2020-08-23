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مرأة

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:32 ص
طريقة عمل كيك البسكوت
طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر
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نهى هجرس
تفضل العديد من الأمهات تقديم الكيك بطرق مختلفة، وخاصة عند تقديمها للأطفال، فيجب أن تحتوي على مكونات مفيدة وصحية لتغذيتهم بشكل سليم.


مقادير كيك البسكوت بالجزر
١٠ جزرة مسلوقة حلقات 
٨ كوب ماء سلق الجزر 
٢.٥ كوب سكر 
٥ ملعقة كبيرة نشا 
ملعقة كبيرة عصير ليمون 

لخليط البسكوت:
٥٠ قطعة بسكوت
٢ ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 
٣ كوب ماء 

التزيين
بياض بيض 
كوب ونصف سكر
 فستق مطحون 
ورد بلدي أبيض 


طريقة تحضير كيك البسكوت بالجزر
* في وعاء تذوب قهوة سريعة الذوبان مع الماء
* في الخلاط يضرب الجزر حتى يصبح بيوريه
* على النار يخلط السكر وماء سلق الجزر والنشا ثم يضاف جزر بيوريه ويقلب حتى يصبح القوام كريميا
* في بيركس ترص قطع بسكويت على جوانب البيركس
* ويغمس البسكويت في القهوة ويرص في قاع البيركس وتوضع طبقة من خليط الجزر ثم طبقة مغمسة بالقهوة ثم طبقة أخرى من خليط كريمة الجزر
* تدخل الثلاجة حتى تتماسك جيدا

للكريمة:
* يخلط بياض البيض والسكر ويخفق جيدا، حتى يصبح لون الخليط أبيض
* تزين كيكة الجزر بالكريمة والفستق المطحون وورد أبيض
* وتقدم بالهنا
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