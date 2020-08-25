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برلمان

عبد العال يرفع دور الانعقاد الخامس.. ويؤكد: الجلسة المقبلة أول أكتوبر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:23 ص
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أعلن الدكتور على عبد العال، رفع دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، معلنا عن أن الجلسة المقبلة ستكون فى أول أكتوبر المقبل

وكان الدكتور على عبد العال،تقدم  بخالص الشكر والتقدير إلى النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، وكيلى المجلس لدورهما المقدر والمنتج في الاضطلاع بمهام وكالة المجلس وتعاونهما المثمر معى في مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات والإشراف على اللجان النوعية.

وقال عبد العال، أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير ل رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، الذين أدوا واجبهم الوطني، فكانوا خير عون، وأثرت آراؤهم اللجنة العامة وقاعة المجلس. كما أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتى استطعن أن يكن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس جميعها. وأحيى نواب المجلس من الشباب، قادة الغد وأمل المستقبل.

وتابع، وباسمى وباسمكم جميعًا أوجه خالص شكرى وتقديرى للسيد الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته للتعاون البناء مع مجلس النواب حيث كانوا على قدر المسئولية التي أوكلت إليهم، ومحل الثقة التي أولاهم إياها مجلسنا الموقر، لذلك كان الحصاد مثمرًا وفيرًا. كذلك أتقدم بخالص الشكر للسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الذي تولى مهامه في ظروف دقيقة فكان صاحب الدور البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة. ولا يجب أن ننسى، في اللحظات الصعبة التي ولد فيها هذا المجلس، المجهود الجبار الذي بذله كثير من المخلصين في تكوين أول تحالف وائتلاف برلماني، وهنا لابد من استذكار الدور المخلص والبناء لابن مصر البار اللواء سامح سيف اليزل طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة.

وأضاف، كما لا يفوتني أن أتوجه بالتحية للحاضر الغائب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي بدأ معنا لحظات البناء التشريعي في مراحله الأولى. وأتوجه بجزيل الشكر للسادة: رئيس مجلس الدولة ومستشاري وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، على عظيم مجهوداتهم وملاحظاتهم في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين. كما أتقدم بشكرى وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والإعلاميين في الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة وصادقة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.

وتابع، أتوجه أيضًا بخالص شكرى وتقديرى للسيد المستشار محمود فوزي، والسيد المستشار أحمد المهدي ولأعضاء الأمانة العامة، جنود كتيبة العمل البرلماني لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية، على نحو جمع بين المستوى الرفيع من الكفاية والإتقان، والسرعة والإنجاز، وأخص بالشكر القطاع الطبي بمجلس النواب الذين تفانوا في العمل في أصعب الظروف، فكانوا خير عون للنواب ولغيرهم في أصعب وأشد لحظات المرض. 

وأقدم خالص شكرى وشكر المجلس، للسادة ضباط وأفراد شرطة المجلس، الذين أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان، فجلعوا مقر المجلس ساحة آمنة هادئة، وكان إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم محل التقدير والثناء. وأخيرًا أقدم شكري وتقديري العميق لجميع السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة، أحزابًا ومستقلين، على تحملهم المسئولية تجاه وطنهم، وعلى ما قضيناه من عمل مشترك تحت قبة هذا المجلس العريق. وعلى الله قصد السبيل.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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