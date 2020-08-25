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فن

بعد انفصاله عن مي حلمي.. محمد رشاد لمتابعيه: عمرك هتعيشه مرة واحدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
شارك الفنان محمد رشاد، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة له.

وظهر محمد رشاد في الصورة من داخل سيارته، وعلق عليها "عيش يومك كأنه الأخير... عمرك هتعيشه مرة واحدة ملوش إعادة ".

وكانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد، انفصاله من مى حلمي عبر حسابه على إنستجرام وقام بحذف صورها. 

وعلق الفنان محمد رشاد على خبر انفصاله عن الإعلامية مى حلمى، والأسباب التى أدت إليه. 

وقال محمد رشاد، فى لقاء تلفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي"، "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل اكثر من كده". 


وأضاف "رشاد"، "الحكاية مينفعش تتحكي؛ لأنها حكاية شخصية جدا، لازم احترم فيها الطرف التاني جدا.. وكان الغرض من التعليق الخاص بالانفصال الذي نشرته على حسابي على إنستجرام؛ بهدف الإعلان فقط". 
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