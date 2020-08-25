المنظمات الخيرية كلمة السر.. سياسي يفضح أساليب قطر المشبوهة لتنفيذ مخططها الجديد

قال الكاتب والباحث السياسي، أسامة السعيد، إن قطر منذ سنوات طويلة اعتمدت على سياسة، وأدوات لمحاولة التمدد الإقليمي ومحاولة لعب دور إقليمي، وكان منها استخدام المنظمات الخيرية للدخول والتغلغل داخل المجتمعات سواء كانت عربية أو أفريقية أو حتى الأوروبية.





وأشار إلى أن قطر تزعم أنها تستثمر في العمل الإنساني ، لكن تلك الاستثمارات عبارة عن ستار ، للدخول إلى المجتمعات التي كانت صعب على قطر الدخول إليها خاصة المجتمعات الأوروبية.





وأكد السعيد خلال مقابلة على قناة أكسترا نيوز أن هناك العديد من التقارير الدولية المتراكمة حول أستثمار قطر في المنظمات الخيرية و بعضها قد ظهر للنور منذ فترة قريبة ، تشير إلي أن منظمة قطر الخيرية و منظمة عيد الخيرية استخدمت أموال التبرعات و الأموال الزكاة لتمويل جماعات إرهابية و تمويل أنشطة تابعة لجماعة الإخوان في العديد من العواصم الأوروبية و التقارير تفيد أن تلك الأموال وصلت بالفعل للمنظمات الإرهابية و شخصيات مشتبه فيهم كتابعين لمنظمات إرهابية و تجنيد الأفراد للجماعات المتطرفة .





وأشار الباحث السياسي، إلى أن قطر تستغل فكرة وجود أقليات مسلمة في أوروبا و محاولة تنصيب نفسها راعية لتلك الأقليات لكنها في الحقيقة تحاول أستغلال تلك الأقليات و محاولة توفير بيئة داعمة للأفكار المتطرفة





ونوه إلى أن قطر دفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعة إرهابية، حيث وصلت الفدية إلي مليار دولار، وصلت إلي جماعات إرهابية مثل حزب الله في العراق و تنظيم القاعدة و غيرهم.



