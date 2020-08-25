بسمة بوسيل تغني لـ تامر حسني في عيد ميلاده.. شاهد

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، فيديو جديدا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بسمة بوسيل بالفيديو وهي ترقص وتغني احتفالا بعيد ميلاد زوجها تامر الذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة.





تتر مسلسل مدرسة الحب . وحققت أغنية "لينا حياه بعدين" لـ تامر حسني ، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الربع مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وهي





أغنية "لينا حياه بعدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.









تقول كلمات الأغنية :" حبك كان فرحة قلبي واحلى ما فيه .. حضنك مان هو الحضن اللي مدفيه .. اللي انا عشته معاك يا حبيبي هعيش ازاي بعديه