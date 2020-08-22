AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخف دم في العالم.. ميريهان حسين تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:18 م
ميريهان حسين ، تامر
ميريهان حسين ، تامر حسني
Advertisements
محمد بدران
هنّأت الفنانة ميريهان حسين، الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ميرهان حسين صورة لها رفقة تامر حسني وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا اخف دم في العالم كل سنة وانت ناجح و مكسر الدنيا يا تيمو".

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما، تصيب "حسن" (تامر حسنى)، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة، وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها، والعناية بها، فهي محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسنى على طريقتها الخاصة

أخويا حبيبي.. نصر محروس يهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده

عمرو الليثي يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده: أعز الناس

حسام الحسيني يهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده.. كل سنة وأنت طيب

دينا فؤاد تهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده.. كل سنة وأنت طيب

معلش جت متأخرة.. حسن شاكوش وعمر كمال يهنئان تامر حسني بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

حلمي طولان عن مدرب الزمالك: قرار كارتيرون خطأ قبل مباراة نادي مصر.. فيديو

مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد

المؤثرات الصوتية.. أول قرار من الحكم الكرواتي قبل انطلاق قمة الأهلى والزمالك

أحدث ظهور لـ زينة عاشور مع كنزي عمرو دياب.. شاهد

القمة 120 .. مجلس الأهلي في المقصورة..غياب الدرندلي ومرتجي وغموض موقف الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

برفقة والدتها.. كنزي عمرو دياب بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري