أخف دم في العالم.. ميريهان حسين تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

هنّأت الفنانة ميريهان حسين ، الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت ميرهان حسين صورة لها رفقة تامر حسني وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا اخف دم في العالم كل سنة وانت ناجح و مكسر الدنيا يا تيمو".





من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما، تصيب "حسن" (تامر حسنى)، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة، وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها، والعناية بها، فهي محور حياته".





فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.



