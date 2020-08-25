سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء

ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
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استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.21 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.25جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.13جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11جنيه للشراء و 4.26جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
أقرا ايضا..أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأثنين 24- 8-2020
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.21 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.25جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.13جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11جنيه للشراء و 4.26جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.