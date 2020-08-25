ميدو يتألق في كواليس برنامج أوضة اللبس

نشر احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس"، صورة له من كواليس حلقة أمس.





وعلق ميدو على الصورة قائلا " ملابس أوضة اللبس" وحازت على إعجاب عدد كبير من عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .





كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو .



