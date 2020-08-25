تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا.. صور

أظهرت مواقع الرصد الجوي، استمرار إرسال تركيا للمرتزقة، إلى ليبيا، وذلك عبر طائرات النقل الجوي، من تركيا إلى مصراتة.





ورصدت المواقع طائرة النقل الجوي التركية a400m 170080 أثناء تحليقها من تركيا إلى مصراته الليبية.





وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه يعتقد أن مبادرة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، بوقف إطلاق النار وجميع العمليات العسكرية؛ للتسويق الإعلامي فقط.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى له، منذ قليل، لكشف آخر تطورات الموقف الليبي.





وأكد "المسماري"، أن الاستطلاع الخاص بالقوات المسلحة الليبية، الأرضي والجوي، تؤكد أن هناك نية حقيقية للميليشيات المسلحة التابعة للسراج لمهاجمة الجيش الليبي فى منطقتي سرت والجفرة.