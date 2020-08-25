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محافظات

مهرجان الصيف.. حفل غنائي لـ علي الحجار في مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
يستضيف المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية يوم الخميس 27 أغسطس النجم علي الحجار في حفل غنائي، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي يقيمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

يشدو الحجار خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزا في مصر والعالم العربي. 

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جدير بالذكر أن الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على  المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.
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