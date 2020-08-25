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أخبار البلد

بمشاركة 30 متدربا.. "الزراعة" تنظم برنامجا تدريبيا حول الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية، وذلك خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠  اغسطس الجاري.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث أمراض النباتات، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لافتا الى أن البرنامج تضمن عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: الأعراض المرضية وطرق تشخيص أمراض النباتات، فضلا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات في مكافحة الأمراض، وتطبيقات عملية لاستخدام المستحثات الكيماوية والحيوية في مكافحة أمراض النباتات.

وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا التربية لمقاومة أمراض النباتات، واستخدام الماء الممغنط في مكافحة أمراض النباتات.

وأوضح "خليل" أن البرنامج استهدف تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعيين وأخصائيى المحصول والمكافحة والإرشاد، وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا، مشيرا الى أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.
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