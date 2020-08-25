بمشاركة 30 متدربا.. "الزراعة" تنظم برنامجا تدريبيا حول الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل

نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية، وذلك خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ اغسطس الجاري.





وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث أمراض النباتات، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لافتا الى أن البرنامج تضمن عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: الأعراض المرضية وطرق تشخيص أمراض النباتات، فضلا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات في مكافحة الأمراض، وتطبيقات عملية لاستخدام المستحثات الكيماوية والحيوية في مكافحة أمراض النباتات.





وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا التربية لمقاومة أمراض النباتات، واستخدام الماء الممغنط في مكافحة أمراض النباتات.



