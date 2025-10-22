قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
بعد غدٍ.. إطلاق فعالية بعنوان "نبض حدائق العاصمة" ضمن مبادرة "اتحضّر للأخضر"

آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه سيتم إطلاق فاعلية بعنوان "نبض حدائق العاصمة" تتضمن أنشطة متنوعة ضمن مبادرة "اتحضّر للأخضر.

وذلك، بمشاركة واسعة من سكان المدينة بمختلف الأعمار والفئات بهدف المساهمة في تكوين شخصيتهم منذ الصغر وإعدادهم للحياة بمفاهيم المسؤولية والانتماء، على أن تكون الفاعلية يومي الجمعة والسبت ( ٢٤، ٢٥) أكتوبر الجاري، في ساحة انتظار سيارات جهاز المدينة، 

وأوضح جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن الفاعلية ستضم: ماراثون دراجات حدائق العاصمة، ومعرض كبير لوسائل النقل النظيف (دراجات – إسكوترات كهربائية)، ومنطقة لأنشطة الأطفال وعروض ترفيهية مجاناً، وشاشة عرض كبيرة ومنطقة استقبال لكبار الزوار، وباص مكشوف بالمدينة لنقل السكان مجانًا طول أيام الفاعلية

كما تشمل الفعاليات محاضرات توعوية عن البيئة والتحضر، ويأتي ذلك في ضوء المشاركة المجتمعية لجهاز المدينة.

