بعد غدٍ.. إطلاق فعالية بعنوان "نبض حدائق العاصمة" ضمن مبادرة "اتحضّر للأخضر"

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه سيتم إطلاق فاعلية بعنوان "نبض حدائق العاصمة" تتضمن أنشطة متنوعة ضمن مبادرة "اتحضّر للأخضر.

وذلك، بمشاركة واسعة من سكان المدينة بمختلف الأعمار والفئات بهدف المساهمة في تكوين شخصيتهم منذ الصغر وإعدادهم للحياة بمفاهيم المسؤولية والانتماء، على أن تكون الفاعلية يومي الجمعة والسبت ( ٢٤، ٢٥) أكتوبر الجاري، في ساحة انتظار سيارات جهاز المدينة،

وأوضح جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن الفاعلية ستضم: ماراثون دراجات حدائق العاصمة، ومعرض كبير لوسائل النقل النظيف (دراجات – إسكوترات كهربائية)، ومنطقة لأنشطة الأطفال وعروض ترفيهية مجاناً، وشاشة عرض كبيرة ومنطقة استقبال لكبار الزوار، وباص مكشوف بالمدينة لنقل السكان مجانًا طول أيام الفاعلية

كما تشمل الفعاليات محاضرات توعوية عن البيئة والتحضر، ويأتي ذلك في ضوء المشاركة المجتمعية لجهاز المدينة.