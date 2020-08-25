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أخبار البلد

لتأهيل التنفيذيين للقيادة .. وزير الزراعة رئيسًا لإحدى لجان تقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أمس الاثنين؛ وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمتقدمين بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقال الوزير السيد القصير إن الشخص المتقدم يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المهارات كقدرته على التواصل والقيادة وحل المشكلات والتحليل والتخطيط في ضوء البيانات المتاحة واستخدامها في اتخاذ القرار السليم، وأن يعرف كيف ينتقي مصادر معلوماته وكيف يستخدم مهاراته في الإقناع والتفكير خارج الصندوق والإبداع خاصة أن الدولة تتجه الآن نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، وقدم رسالة إلى الشباب.

وأكد على أهمية إختيار الشباب للتوجه الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ورغباتهم، "فالإنسان عندما يكون رجل أول وماهر في تخصص ما أفضل من أن يكون الأخير في تخصص آخر".

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوء المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج ١٩٠ متدرب بالدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدرب.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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