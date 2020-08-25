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فن

مايان السيد تلفت الأنظار بأحدث صيحات المكياچ

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة مايان السيد صورا لها من أحدث جلسة تصوير خاضتها ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ظهرت فيها بمكياچ عصري ملفت.

ونالت صورتها العديد من الإعجابات من قبل متابعيها وجاءت بعض التعليقات عليها كالآتي :

قمر يا مايان بحبك أوى أقسم بالله 

بتاخدى العقل 

عسولة في كل حالاتك 

 يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

من ناحية أخرى تشارك مايان السيد في فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه في إطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.
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