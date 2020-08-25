لجنة مكافحة كورونا: أعراض الفيروس قد تستمر بعد التعافي .. فيديو

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن بعض أعراض فيروس كورونا قد تستمر بعد التعافي من كورونا.





وأضافت الدكتورة جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن أهم شئ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا للأطفال هي المتابعة في المدرسة ويجب أن يكون هناك تباعد بين الأطفال.





وتابعت نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لانتقال كورونا عن طريق الرذاذ ولم يثبت انتقاله عن طريق المأكولات.





وأوضحت الدكتورة جيهان العسال أن الماسكات الطبية غير مستحبة للاطفال الا في حالة إذا كان لدية مشكلة في التنفس أو هناك تقارب بين الأشخاص أقل من متر ونصف.





وأشارت إلى أن التوعية في المدارس أهم الوسائل لوقاية الأطفال من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.