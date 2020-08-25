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بقاء أحمد فتحى.. تامر أمين يوجه سؤالا صعبا لـ جماهير النادي الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:52 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهى عمرو
وجه الإعلامي تامر أمين سؤال لـ جماهير النادي الأهلي قائلا : " هل توافق على بقاء أحمد فتحى بالنادي الأهلي وترضيته أم يرحل فورًا من الأهلي تحت أى ظرف من الظروف".

وكشف تامر أمين أن النادي الأهلى فى احتياج لـ أحمد فتحي، كـ قائد فى الملعب، وقيمة كبيرة فى الملعب.

وفجر الإعلامي تامر أمين مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى لـ نادي بيراميدز.

وقال تامر أمين، إن أحمد فتحى اتفق مع نادى بيراميدز، بالانتقال له من الموسم القادم، بمبلغ معين ولكن بعد أن شاهد رمضان صبحى سينتقل لـ بيراميدز بمبلغ كبير طالب بالمساواة.

ولفت تامر أمين أن نادي بيراميدز رفض طلب أحمد فتحى مساواته بـ رمضان صبحي لاعب الأهلى السابق عبد الله السعيد.

وأشار تامر أمين إلى أن أحمد فتحي يفكر فى البقاء فى الأهلى، حال موافقة الأهلي، وأكد أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة بين أحمد فتى و الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح تامر أمين، أن الجانب الأيمن للنادي الأهلى يحتاج لـ لاعب قوى مثل أحمد فتحي.

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