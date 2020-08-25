ميدو يوجه رسالة لـ الأهلي: قاتلوا من أجل بقاء أحمد فتحي

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي تأثر بغياب اللاعبين الكبار في القمة 120 أمام الزمالك في الجولة 21 من الدوري، والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، " تأثير غياب اللاعبين الكبار مثل أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي تحدثت عنه من خمسة أشهر في تغريدة لي على "تويتر"، وتوقعت تأثر الفريق الأحمر بهذا الأمر".





وأضاف "مباراة القمة الأخيرة فرض الزمالك شخصيته، وهذا أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة، وكان أحد أسباب فوز الزمالك بالمباراة، ومجلس إدارة الأهلي لابد أن يحارب للإبقاء على أحمد فتحي؛ لأنه أحد أضلاع الرجولة، وجيل البطولات بالنادي الأحمر أو حتى في فترة وجوده بالإسماعيلي ومنتخب مصر".





وأكد أنه "لا يوجد تكبر في كرة القدم، ولابد من توفير مطالب أحمد فتحي من جانب إدارة الأهلي؛ حتى يستمر اللاعب بالقلعة الحمراء ولا ينتقل إلى بيراميدز".



