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فن

سامح حسين يشارك كواليس برنامج راجل و 2ستات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان سامح حسين صورة من كواليس برنامج راجل و2 ستات جمعته مع الفنانة هيدى كرم والإعلامية شيرى ،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب سامح معلقًا على الصورة :"كواليس أحد حلقات راجل و ٢ستات "

كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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