سمير فرج: قطر تمول معسكرات تدريب ميليشيات الصوماليين للتدخل في ليبيا

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق، إن الاتفاق بين فايز السراج رئيس الحكومة الليبية ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان بشأن شرق المتوسط غير شرعي والأمم المتحدة معترضة عليه.





وأضاف "فرج" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن ترسيم الحدود بين مصر واليونان مهمة جدًا وذلك من أجل عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز.





ولفت إلى أن مصر لديها 64 اكتشافًا جديدًا فى الغاز والطاقة باحتياطيات كبيرة.





وأوضح أن ما يحدث يتسبب فى جنان رئيس تركيا، بجانب أن اردوغان لم يدفع للمرتزقة فى ليبيا راتبهم، وكشف أن قطر تعهدت بدفع رواتب المرتزقة المتأخرة فى ليبيا.





وأشار إلى أن قطر تمول معسكرات تدريب ميليشيات الصوماليين للتدخل فى ليبيا.



