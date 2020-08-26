انتشار الباعة الجائلين شكوى سكان شارع أحمد فؤاد نسيم فى مدينة نصر

شكا المواطن هانى محمود، من أهالى شارع أحمد فؤاد نسيم والشوارع المحيطة في مدينة نصر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوق عشوائى وانتشار الباعة.





ويقول فى رسالته: نعانى من سوق عشوائى وانتشار الباعة، ما ترتب عليه من تعطل حركة السير والمرور وانتشار القمامة الناتجة عن السوق، وطالب الأهالى بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.