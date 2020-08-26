رئيس شركة مصر للتأمين: حالة مؤمن زكريا جرس إنذار.. ولابد من تحرك الأندية

أكد مؤمن مختار، رئيس شركة مصر للتأمين، أن حالة مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بمثابة جرس إنذار لضرورة التأمين على لاعبي كرة القدم.





وقال "مختار" خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: "من وجهة نظري يجب أن يكون كل نادٍ مُلزمًا بالتأمين على لاعبيه ، سواء على حياتهم أو ضد الإصابات".





وأضاف: "مبلغ التأمين له تفاصيل عديدة ، سواء في حالات الوفاة أو العجز الكلي ، ويجب أن تعيد الأندية حساباتها في هذا الشأن".



