تشخيص طبي خاطئ.. ابنة شويكار تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

وأشارت ابنة شويكار، إلى أن والدتها خضعت للفحص الطبي مرة أخرى، وشخّص أحد الأطباء حالتها بأنها التهاب في المرارة، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تتلقى العلاج المناسب لحالتها.



