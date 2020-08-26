تشخيص طبي خاطئ.. ابنة شويكار تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

أجرت منة الله الجواهرجي (ابنة الفنانة الراحلة شويكار)، مداخلة هاتفية عبر برنامج «هالة شو» مع الفنانة هالة فاخر، عبر قناة النهار الفضائية، كشفت فيها عن تفاصيل جديدة تخص والدتها الراحلة.
وقالت ابنة شويكار، إن والدتها اشتكت قبل وفاتها من ألم شديد في بطنها، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل الوفاة، مؤكدة على ذلك مرة أخرى بأن شكوى والدتها أكدت خلالها أن الألم شديد.
وأوضحت ابنة شويكار، أنه تم احتجاز والدتها في أحد المستشفيات؛ بعد أن شك الطبيب في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مشيرة إلى أن نتيجة التحاليل الطبية جاءت سلبية، ثم انتقلت إلى مستشفى آخر.
وأشارت ابنة شويكار، إلى أن والدتها خضعت للفحص الطبي مرة أخرى، وشخّص أحد الأطباء حالتها بأنها التهاب في المرارة، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تتلقى العلاج المناسب لحالتها.
مكالمة منة الله ابنة الراحلة شويكار فى رثاء والدتها #هالة_خاصة #النهار Al Naharتم النشر بواسطة Al Nahar في الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠