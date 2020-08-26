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فن

نبيلة عبيد عن أغنية الجسمي الجديدة: مين مبيحبش الطبطبة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:55 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لها مركباً على أغنية الفنان حسين الجسمي " بالبنط العريض".

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو "ومين مايحبش الطبطبه والضحكة زي الكهربا.. اضحكوا وافرحوا".

وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي. 
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مسلسل "سكر زيادة" ،  بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائه. 

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