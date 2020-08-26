أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر استبعاد صالح جمعة، نجم الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الجولة الـ 22 للدوري المصري .





وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة، إلى عبدالله جمعة، نجم الفريق، عقب سؤاله عن علاقة شقيقه صالح جمعة نجم الأهلي بـ مجلس الإدارة وفايلر المدير الفني للفريق.





شن مهند عون وكيل اللاعب فرجاني ساسي هجوماََ نارياََ على الإعلامي ونجم الأهلي السابق محمد فاروق، بسبب تصريحات الأخير عن فرجاني.





حدد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأي من الفرق الراغبة بضمه، حسب تقارير إذاعية كتالونية.





نفي محمد محسن أبو جريشة المدرب العام الحالي لنادي الإسماعيلي حقيقة التعاقد مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية للدراويش خلال الفترة القادمة.





أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أن محمود الخطيب أكثر رئيس نادٍ تعامل معه، يتواجد مع اللاعبين.





رفض شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، اللعب على وتر إرضاء الجمهور مقابل استقراره الأسري.





أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء بالجولة الـ22 من الدوري الممتاز.