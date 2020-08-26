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رياضة

حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء بالجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

حيث يدير إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي والجونة ويعاونه كلا من: وائل شعبان "مساعد أول" وأحمد لطفي"مساعد ثان" ومحمد عبد الحافظ "حكم رابع" ومحمود البنا "حكم فيديو" وسعيد حمزة "مساعد حكم الفيديو".

فيما يحكم أحمد الغندور لقاء طلائع الجيش وسموحة ويعاونه كلا من: شريف عبد الله "مساعد أول" وشهاب راشد "مساعد ثان" وعاطف حسين "حكم رابع" ومحمود دسوقي "حكم فيديو" ومحمود وفا "مساعد حكم الفيديو".

ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة إف سي مصر والمصري ويعاونه كلا من: عمر فتحي"مساعد أول"  وإبراهيم السوداني "مساعد ثان" ومحمد حسان "حكم رابع"  ومحمود ناصف"حكم فيديو" ومحمد التابعي"مساعد حكم الفيديو".
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