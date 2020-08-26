اللى جاى أحلى.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
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يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.
وكتبت ريهام سعيد: "حبوا الحياة، واستمتعوا على اد ما تقدروا وارضوا. اللي جاي أحلى".
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يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.
يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.