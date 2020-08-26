AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللى جاى أحلى.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وكتبت ريهام سعيد: "حبوا الحياة، واستمتعوا على اد ما تقدروا وارضوا. اللي جاي أحلى".


اقرأ أيضا:
بعد واقعة التحرش.. ريهام سعيد: مفيش حد وقف جانبي


يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.


يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج صاخب ريهام سعيد تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

ريهام سعيد: المسرح أحلى إحساس في الوجود

فى يوم عرفات.. ريهام سعيد تستشهد بـ عادل إمام فى عدم مسامحة المتسببين في أذيتها

برفقة صديقاتها.. ريهام سعيد تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الست دي جدعة جدا .. ريهام سعيد توجه رسالة للمطربة بوسي

قريبا .. ريهام سعيد تحضر مفاجأة لجمهورها

ترشيحاتنا

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

تشخيص طبي خاطئ.. ابنة شويكار تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

حدث ليلاً| موعد إعلان خطة العام الدراسي الجديد.. بشرى سارة لمرضى السمنة المفرطة.. حصار منزل السراج في طرابلس

المحمدي: فترة لعبي لـ الزمالك الأفضل في حياتي

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

لبحث اتفاق السلام.. وفدان إسرائيلي وأمريكي يتوجهان إلى الإمارات

AdvertisementS

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

عيار 18 بـ724 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

رد قوي من شوبير على ميدو بشأن الراحل محمد عبد الوهاب

مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها