اللى جاى أحلى.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

وكتبت ريهام سعيد: "حبوا الحياة، واستمتعوا على اد ما تقدروا وارضوا. اللي جاي أحلى".









يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.



