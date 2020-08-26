عودة أحمد فتحي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري





وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني قائمة الفريق لمواجهة الجونة، وضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.





ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي تلك المباراة كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعه وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وجيرالدو وجونيور أجايي واليو بادجي.





وشهد التشكيل عودة فتحي بعدما غاب عن مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1.

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي مباراة مهمة اليوم أمام الجونة ضمن منافسات مسابقة الدوري.