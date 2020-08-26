AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة أحمد فتحي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:34 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي مباراة مهمة اليوم أمام الجونة ضمن منافسات مسابقة الدوري. 

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني قائمة الفريق لمواجهة الجونة، وضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري. 

ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي تلك المباراة كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعه وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وجيرالدو وجونيور أجايي واليو بادجي. 

وشهد التشكيل عودة فتحي بعدما غاب عن مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لودية سموحة

25 دقيقة .. تعادل سلبي بين الأهلي وسموحة

مفاجأة.. فايلر يضم أحمد فتحي لقائمة مباراة الانتاج الحربي

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

مروان محسن يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

كواليس الأهلي من داخل مقر الإقامة قبل انطلاق مباراة الزمالك..فيديو

ترشيحاتنا

شوبير يعدد أسباب تراجع مستوى فايلر مع الأهلي عقب استئناف الدوري.. فيديو

مفاوضات متقدمة بين ميسي ومانشستر سيتي

الأهلي يتطلع لتخطي أحزان القمة أمام الجونة بالدوري المصري

بعد قصف جيش الاحتلال لـ مواقعه.. نتنياهو يوجه نصيحة لـ حزب الله اللبناني

بعد إحالته للانضباط.. عدلي القيعي في انتظار عقوبات الهجوم على حكام القمة 120

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

برادلي كوبر يعود إلى ستايل السبعينيات في فيلمه الجديد.. صور

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد