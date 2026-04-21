أبو الدهب: الأفضل للأهلي خسارة الزمالك أمام بيراميدز

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن أفضل نتيجة تفيد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ، هي خسارة الغريم التقليدي الزمالك أمام بيراميدز في قمة منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في مواجهة من العيار الثقيل ، الخميس 23 أيريل 2026 ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على اللقب ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:لاعبو الأهلي وضعوا أنفسهم في موقف صعب هذا الموسم ، وبات مصير الفريق مرتبط بأقدام لاعبي المنافسين ، وأرى أن أفضل نتيجة بالنسبة للأحمر ، هي خسارة الزمالك أمام بيراميدز وليس تعادل الفريقين ، ولكن بشرط فوز الأهلي في جميع مبارياته المتبقية القادمة ، فالتعثر في أي مباراة قادمة يعني خسارة لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتابع: بطولة الدوري الممتاز هي الأمل الأخير للاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة ييس توروب ، وذلك بعد وداع كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر ، وبالتالي فلم يتبق سوى بطولة الدوري ، وإذا لم يفز بها الفريق ، فعليه التخلص من غالبية اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور ، أحمد سيد زيزو ، يلسن كامويش ، وغيرهم.