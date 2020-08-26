لن نقدم أي تنازل.. أردوغان يهدد اليونان ودول المتوسط بالخراب والزوال

لجأ الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، إلى لهجته الاستفزازية المعتادة مصحوبة بسلسلة من التهديدات، حيث أكد أن أنقرة لن تقدم "أي تنازل" في شرق المتوسط؛ مهددا أثينا بـ "الخراب" حال ارتكاب أي خطأ.





وشدد اردوغان: "سنفعل ما يلزم لحفظ حقوقنا في البحر المتوسط والبحر الميت.. وتركيا لن تقدم"أي تنازل" في شرق المتوسط".





كما هدد الرئيس التركي دول في البحر المتوسط "بالزوال" على خلفية الخلافات بشأن التنقيب عن النفط؛ قائلا: "ندعو دول البحر المتوسط للابتعاد عن اتخاذ خطوات خاطئة تؤدي بهم إلى {الزوال}".





كما حذر اليونان من ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى خرابها، بحسب تعبيره. وقال :"لن نقدم أي تنازل إطلاقا على ما يخصنا"، مضيفا "ندعو نظراءنا إلى تجنب أي خطأ يفتح المجال أمام خرابهم".





وتتزامن سلسلة التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي اليوم، مع إعلان أثينا عن اجراء مناورات عسكرية مشتركة مع فرنسا وقبرص وإيطاليا شرقي المتوسط.





فقد أفادت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم، بانطلاق تدريبات عسكرية بين اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا في مياه شرق المتوسط.

وذكرت تقارير، أمس الثلاثاء، أن اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا ستجرى تدريبات جوية مشتركة غرب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ​​في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس.





ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإجراء مناورات بحرية خاصة بها، وسط تصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط.





وحذرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الأربعاء، من تحول منطقة شرق المتوسط إلى بؤرة توتر بسبب أفعال تركيا الاستفزازية وانتهاكتها في مياه المتوسط.





وأكدت على أن الأولوية للحوار والتعاون حتى يصبح شرق المتوسط منطقة استقرار واحترام للقانون الدولي؛ مشددة على أنه لا ينبغي أن تكون المنطقة ساحة لأطماع البعض.



