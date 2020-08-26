إقبال الأطباء البيطريين للمشاركة بالانتخابات.. والمرشحون: المهنة أولا

شهد مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، إقبال الأطباء البيطريين، للمشاركة فى الاقتراع، وسط تواجد عدد من المرُشحين ومؤيديهم، لاختيار النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، عدا نقابات القاهرة والجيزة وقنا.





قال الدكتور أحمد محمدى مرشح فوق السن على مستوى الجمهورية، إن الإقبال من الأطباء البيطريين، مُشرف وعمليات التصويت تتم فى منتهى النزاهة، موضحا الشكر لكافة الأطباء البيطريين لحضورهم الكبير فى الانتخابات رغم انه يوم عمل.





فيما قال الدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطريين القاهرة، والمرشح لمقعد النقيب العام، إن اليوم عرس انتخابى للأطباء البيطريين، ونسعد فى هذا اليوم كل عامين بلقاء زملائنا فى الجمعية العمومية، ونسعى جميعا لخدمة مهنة الطب البيطري و زملائنا الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية بكافة أطيافهم.





فى سياق متصل، قال الدكتور محمد نبيل عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين، المرشح لعضوية مجلس النقابة، إن الانتخابات تجرى اليوم تحت اشراف قضائى كامل، وتُعد الانتخابات بمثابة احتفال لاختيار مجلس يمثل الاطباء البطريين خلال الأعوام القادمة، موجها الشكر لكل من حضر رغم الظروف الحالية، وشكر كل من تقدم للترشح لخدمة الاطباء البيطريين.





وقال: إننا نسعى جميعا لمجلس يكون على قدر خدمة مهنة الطب البيطرى والاطباء البيطريين على مستوى مصر، وشكر الاطباء البيطريين على حرصهم على الحضور، مؤكدا على توافر كل الاجراءات الاحترازية فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية وان النقابة وفرت كافة التجهيزات لهذه الاجراءات الاحترازية.





ودعا نبيل الاطباء البيطريين للنزول للانتخابات من اجل نقابتهم ومستقبل المهنة فالتصويت ممتد حتى الساعة السادسة مساء.





كما قال الدكتور خالد العامرى نقيب الاطباء البيطرين، المرشح على مقعد النقيب العام للمرة الثانية، إن اليوم عرس انتخابى لأطباء البيطريين والجمعية العمومية للأطباء البيطريين، متمنيا التوفيق للمرشحين، مؤكدا أنه سيكون خلف من يأتى بالانتخابات لخدمة الأطباء البيطريين ومهنة الطب البيطرى فى مصر، لافتا إلى أن النقابة العامة اتخذت كافة الاحتياطات لحماية الناخبين والحرص عليهم وتطبيق كل الاجراءات الاحترازية، وان الانتخابات نزيهة وتجرى تحت اشراف قضائى.



