AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للمتضررين من كورونا .. صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل بـ 3436 منشأة بالسياحة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:15 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج ، وأخري، والتى تصل إلى 348 مليون و375 ألف جنيه ، لنحو   300 ألف و 932 عاملا يعملون فى 3436 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد

 وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 208 ملايين  872 ألف جنيه ، لـ 201 ألف و94  عمالا يعملون في  3237 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 40 مليون و 801 جنيه لـ 23 ألفا و163 عاملا  ، يعملون في 102 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة  خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان: استكمال صرف 185 مليون جنيه لـ 177 ألفا من العاملين فى 2150 منشأة

القوى العاملة: استكمال صرف 189 مليون جنيه لـ 183 ألفا من العاملين فى السياحة

سعفان: صرف 317 مليون جنيه لـ275 ألف عامل بـ2619 منشأة بالسياحة والنسيج

القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه إعانات لـ 288 ألف عامل بـ 2898 منشأة متضررة من كورونا

إعانات طوارئ.. القوى العاملة: استكمال صرف 338 مليون جنيه لـ 295 ألف عامل بـ 3098 منشأة بالسياحة والغزل والنسيج

سعفان: صرف 342 مليون جنيه إعانات لـ 295 ألف عامل بـ 3248 منشأة بالسياحة والنسيج

ترشيحاتنا

خفوا العبء..مستشار الرئيس للصحة: ممكن تتعالج في 3 أيام بدل أسبوع

كثرة الغيابات.. المحمدي يكشف سر تعثر الأهلي أمام الزمالك

قاصر تتهم شاب بالتعدي عليها جنسيا بالشرقية.. والتحريات: راحت بمزاجها

وزير المالية يحذر مجلس الأمة.. الكويت لن تستطيع دفع رواتب موظفي الدولة بعد أكتوبر

دراسة صادمة: الكمامة لها تأثير عكسي على أغلب الأشخاص

رجل يطلق شعره بدون قص أو تمشيط 80 عامًا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية

النتيجة مذهلة.. خلطة البصل والثوم لـ تطويل الشعر

اتحاد الكرة يجرى تعديلات فى دورى كرة الصالات.. صور